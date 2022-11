Loris Karius genießt romantisches Dinner mit Moderatorin!

Loris Karius (29) ist anscheinend wieder verliebt! Die Gerüchteküche brodelte in den vergangenen Tagen bereits heftig – denn der Ex von Sophia Thomalla (33) soll angeblich wieder eine neue Frau an seiner Seite haben. Die italienische Sportmoderatorin Diletta Leotta (31) und der Fußballer folgten sich auf Instagram und waren dabei gesichtet worden, wie sie im selben Haus verschwanden. Jetzt kamen eindeutige Fotos ans Licht, welche die beiden mega verliebt zeigen!

Auf den Fotos sind die beiden Turteltauben beim romantischen Dinner in Mailand zu sehen. Dabei ist kaum zu übersehen, wie verliebt der Torwart und die 31-Jährige zu sein scheinen. Die beiden haben ein Dauergrinsen aufgesetzt. Diletta fütterte ihren Lover sogar liebevoll, während er sie verzaubert anhimmelte.

Nach der Trennung von Ex-Freundin Sophia ging es bei Loris bereits heiß her. Im vergangenen Sommer wurde dem 29-Jährigen bereits eine Liebelei mit der Influencerin Janine Wiggert nachgesagt. Die beiden waren unter anderem gemeinsam im Urlaub gesichtet worden. Der Newcastle United-Spieler scheint es also ganz auf hübsche Damen abgesehen zu haben!

MEGA Loris Karis und Diletta Leotta bei einem gemeinsamen Dinner

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta gemeinsam in Mailand

MEGA Loris Karius und Diletta Leotta in Mailand

