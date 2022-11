Patricia schält Melone: "Bauer sucht Frau"-Jörg sprachlos

Patricia sorgt bei Jörg für Fassungslosigkeit! Bei Bauer sucht Frau kommen sich die Verwaltungsfachangestellte und der Ammenkuhhalter während der Hofwoche immer näher. Sie darf inzwischen nicht nur schon im Bett des Hessen schlafen, sondern hat auch bereits seine Familie kennengelernt. Doch hat die Beziehung der beiden eine Zukunft? Die Blondine machte in den vergangenen Tagen schließlich den Eindruck, als wäre sie nicht für das Landleben geeignet. Auch jetzt zeigte sich Patricia wieder unbeholfen und machte Jörg damit sogar ziemlich sprachlos!

Als die 40-Jährige ihren Liebsten mit einer Wassermelone zum Nachtisch verwöhnen wollte, sorgte sie bei ihm für Ratlosigkeit: Patricia versuchte, die Schale des Obstes mit einem Sparschäler zu entfernen. Jörg traute seinen Augen nicht. "Willst du mich jetzt verarschen?", fragte der Ammenkuhhalter entsetzt, als seine Auserwählte ihm erklärte, dass sie die Pelle abschälen wolle. "Da hab ich gedacht, was hat die jetzt vor. Ich esse zwar keine Melone, aber ich habe zumindest gewusst, dass man die Melone in der Mitte aufschneiden muss, um die Stücke rauszuschneiden", erklärte der 49-Jährige anschließend. Patricia hingegen verriet, dass sie dachte, man müsse eine Melone wie eine Kartoffel schälen.

Aber auch mit ihren Kochkünsten konnte die Duisburgerin offenbar nicht punkten. "Nee, das ist eigentlich so gar nicht mein Ding, aber ich habe es gegessen", gab Jörg hinterher zu. Ebenso gelang es ihr nicht, den freiwilligen Feuerwehrmann bei seinen landwirtschaftlichen Tätigkeiten zu unterstützen: Als sie mit dem Trecker Strohballen aufgabeln sollte, verfiel Patricia in Panik. "Das war schon der erste Moment, wo ich gedacht habe, warum tust du mir das an?", betonte sie anschließend. Das blieb bei Jörg nicht unbemerkt. "Patricia war ja richtig gestresst, die hat Angst gehabt", stellte er fest und übernahm das Ruder wieder.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTL+.

Anzeige

Bauer sucht Frau, RTL Ammenkuhhalter Jörg aus Hessen und Patricia

Anzeige

RTL "Bauer sucht Frau"-Jörg mit seiner Hofdame Patricia

Anzeige

RTL Patricia bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de