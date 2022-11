Anna-Maria Ferchichi ratlos: Ihre gesunden Kids sind traurig

Anna-Maria Ferchichi (40) weiß nicht mehr weiter. Am Mittwoch teilte die Frau von Bushido (44) ihren Fans mit, dass ihr Sorgenkind Amaya ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Das Drillingsmädchen leide an dem RS-Virus, welche eine Lungenentzündung hervorgerufen habe. Doch neben der knapp Einjährigen bereiten der Influencerin auch ihre anderen Kinder Sorgen: Wie Anna-Maria jetzt verriet, seien ihre Kinder zurzeit oft traurig.

"Auch wenn man zu Hause probiert, alles so normal wie möglich zu machen, sind die Kinder traurig", erzählte die 40-Jährige ihren Fans in ihrer Instagram-Story. So sei zuletzt ihr Sohn Issa rund fünfmal nach dem Zubettgehen wieder aus seinem Zimmer gekommen und habe dabei geweint. Offenbar trifft der Krankenhausaufenthalt ihrer kleinen Schwester die Kids sehr. "Wenn bei uns alles seinen normalen Gang geht, ist es wunderbar. Aber sobald eine Sache anders ist, habe ich das Gefühl, man kann nichts richtig machen", zeigte sich Anna-Maria frustriert.

Während es ihrem Nachwuchs daheim scheinbar gerade nicht gut geht, schlägt sich Töchterchen Amaya im Krankenhaus tapfer. "Sie ist auch sehr zufrieden hier und lacht viel", freute sich die achtfache Mutter. Lediglich der Zugang, der der Kleinen gelegt wurde, nerve sie. "Sobald ich nicht hingucke, versucht sie dran zu ziehen", berichtete Anna-Maria.

Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Anna-Maria Ferchichi, August 2022

Anna-Maria Ferchichis Tochter Amaya im Krankenhaus, November 2022

