Classy! Hailey Bieber, Kate Moss und Co. strahlen bei Awards

Für diesen Anlass holen die Promi-Ladys ihre schönsten Looks raus! In New York finden alljährlich die beliebten Innovator Awards des bekannten Wallstreet Journals statt. Das US-Magazin ehrt dort Persönlichkeiten aus den Bereichen Mode, Literatur, Kunst oder auch Unterhaltung. In den vergangenen Jahren konnte unter anderem Kim Kardashian (42) einen Preis abstauben. Jetzt wurden die Trophäen erneut verliehen – und dafür schmissen sich unter anderem Hailey Bieber (25) und Kate Moss (48) richtig in Schale!

Was für strahlende Auftritte! Auf dem roten Teppich der Preisverleihung tummelten sich am Mittwoch die Stars und Sternchen. Hailey Bieber präsentierte sich ganz klassisch – das Model trug ein schwarzes Kleid mit langen Ärmeln und simples Make-up. Auffälliger war hingegen Kate Moss unterwegs: Die Beauty wählte ein transparentes Kleid mit Cut-Outs und Kapuze, durch das ihre schwarzen Dessous zu erkennen waren. Karlie Kloss (30) und Margot Robbie (32) entschieden sich hingegen für Weiß.

Kate war bei den Awards jedoch nicht die einzige Frau, die auf den verwegenen Look mit Cape setzte: Schauspielerin Amber Valletta (48) trug ein ähnliches Modestück, das sich nur durch die Farbe unterschied. Wie das Supermodel kombinierte der Revenge-Star das Kleid mit einem strengen Zopf und großen Ohrringen.

Getty Images Karlie Kloss bei den Wsj. Magazine 2022 Innovator Awards

Getty Images Margot Robbie bei den Wall Street Journal Magazine 2022 Innovator Awards

Getty Images Amber Valletta, Schauspielerin

