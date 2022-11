Das sind die Rategäste im großen "The Masked Singer"-Finale!

Wer rätselt in der letzten Liveshow der Staffel mit? Am Samstag steigt das große Finale von The Masked Singer. Nachdem in der vergangenen Woche Armin Rohde (67) als Goldi enttarnt wurde, sind noch vier Masken in der letzten Runde: Rosty, der Maulwurf, die Zahnfee und der Werwolf. Um deren Identitäten zu lüften, gibt das Rateteam alles. Ruth Moschner (46) gehört wie immer zur Stammbesetzung. Nun ist bekannt, welche zwei Promis mitraten werden!

Der offizielle Instagram-Account von "The Masked Singer" verkündete nun die letzten Rategäste der Staffel: Zum einen wird Judith Williams (51) mit dabei sein. Die "Die Höhle der Löwen"-Investorin wurde sogar selbst schon mehrmals unter einer Maske vermutet. An ihrer Seite wird auch Riccardo Simonetti (29) mit seiner Expertise glänzen. Der Influencer hatte das Rateteam bereits im Finale vergangenen Jahres unterstützt.

Die Reaktionen auf diese Kombination fallen bislang gemischt aus. "Ist leider nicht so ganz mein Geschmack, hätte lieber andere gehabt. Aber na ja, egal, wird trotzdem eine tolle Show", kommentierte ein User. Ein anderer wiederum freute sich über die Gäste: "Ein sehr tolles Rateteam!"

Getty Images Ruth Moschner beim "The Masked Singer"-Finale

Getty Images Judith Williams, TV-Star

Inc-Coolpix Riccardo Simonetti, Influencer

