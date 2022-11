"Der Teufel trägt Prada 2"? Für Anne Hathaway längst zu spät

Könnte es nach 16 Jahren doch noch eine Fortsetzung geben? Die Buchvorlage vom Kassenschlager "Der Teufel trägt Prada" von Lauren Weisberger hatte bereits 2013 eine Fortsetzung unter dem Namen "Die Rache trägt Prada" bekommen. Es ist bloß naheliegend, dass sich die Fans nun auch einen Nachfolger des Kinohits wünschen. Der Zeitpunkt für eine Fortsetzung sei laut der Hauptdarstellerin Anne Hathaway (39) jedoch verpasst worden.

Obwohl die Hollywood-Schauspielerin zu The View eingeladen wurde, um für ihren neuen Film "Armageddon Time" zu werben, wurde sie dennoch auf eine Fortsetzung ihres ehemaligen Filmhits angesprochen. "Ich glaube nicht, dass das noch möglich wäre", musste sie die wartenden Fans enttäuschen. Denn der Film, der 2006 in die Kinos gekommen war, sei in einer völlig anderen Ära entstanden. "Es war nicht alles so digital und in dem Film hat sich alles darum gedreht, etwas Physisches zu schaffen, und das ist nun völlig anders", führte der Plötzlich Prinzessin-Star ihre Meinung weiter aus.

"Sie könnten eine Neuauflage mit neuen Leuten drehen", zeigte sich die Schauspielerin jedoch zuversichtlich, dass das Franchise nicht gestorben sein müsse. Obwohl sie selbst eine direkte Fortsetzung für ausgeschlossen hält, hätte Anne dennoch eine gute Idee, wie die Geschichte um die Charaktere weitergehen könnte: "Es ist verlockend, sich Andy und Emily vorzustellen, die Miranda in Europa ihren Kaffee holen und auf dem Weg Stanley Tucci (61) aus einem Restaurant in Italien abholen."

Getty Images Regisseur David Frankel, Anne Hathaway und Adrian Grenier , 2006

Getty Images Anne Hathaway bei der Fashion Show von Valentino, Juli 2022

Getty Images Anne Hathaway im Mai 2019 in Hollywood

