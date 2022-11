Frecher Trick: Katy Perry verwirrt Fans mit Zwinker-Auge!

Katy Perry (38) sorgt wortwörtlich für aufgerissene Augen! In den vergangenen Wochen macht die Musikerin immer wieder mit einem Video auf TikTok auf sich aufmerksam: Der Clip zeigt die Sängerin bei ihrer Show in Las Vegas – doch besonders auffällig sind ihre Augen! Immer wieder klappt der "Teenage Dream"-Interpretin ein Auge zu, es wirkt beinahe schon roboterhaft! Katys Fans machen sich daraufhin Sorgen um ihr Idol. Doch jetzt klärt die Beauty auf, was hinter dem Wimpern-Klimpern steckt...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de