Geht da etwa was? Cher hält Händchen mit Alexander Edwards

Erwischt! Popstar Cher (76) gilt nach zwei Scheidungen in den 70er Jahren und mehreren kurzweiligen Partnerschaften – unter anderem mit dem damaligen Bon-Jovi Gitarristen Richie Sambora (63) – als Dauer-Single. Auch der Musikproduzent Alexander Edwards geht seit letztem Jahr wieder solo durchs Leben. Seine Ex Partnerin Amber Rose (39) verließ ihn, weil er sie angeblich mehrmals betrogen habe. Jetzt wurden die beiden Singles gemeinsam abgelichtet!

Händchen haltend knipsten Paparazzi Cher und Alexander am Mittwoch gemeinsam ab. Die beiden sollen sich zu Fuß auf dem Weg zum Abendessen in das Restaurant Craig's in West Hollywood gemacht haben. Dabei wirkten die Sängerin und der 33-Jährige, die einen Altersunterschied von 43 Jahren aufweisen, sichtlich vertraut und happy miteinander.

Vor fünf Jahren hatte Cher gegenüber ET Online verraten: "Ich brauche einen besonderen Menschen. Es gibt wenige. Es macht die Herde kleiner, denn die Leute haben Angst davor, Mr. Cher zu sein." Für sie spiele es keine Rolle, wie alt ein Mann ist, der in ihr Leben tritt.

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Getty Images Sängerin Cher

Getty Images Cher, Sängerin

