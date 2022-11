"Glückliches Baby": Dagi Bees Sohn entwickelt sich supergut

Dagi Bee (28) scheint ihren Nachwuchs über alles zu lieben. Vergangenes Jahr im Dezember wurden die YouTuberin und ihr Mann Eugen (28) zum ersten Mal Eltern. Das Paar darf sich über einen kleinen Sohn freuen, dem sie den Namen Nelio gaben. Obwohl die Düsseldorferin ihr Kind nie im Netz zeigt, gibt die Mama immer wieder kleine Updates. Im Promiflash-Interview verriet Dagi nun, dass Nelio sich prächtig entwickelt.

Die 28-Jährige begann zu erzählen, dass der kleine Mann im Moment seinen siebten Zahn bekomme und fleißig am Krabbeln sei. So ziehe Nelio sich überall hoch und fange sogar schon langsam an, erste Gehversuche zu unternehmen. "Es geht schnell. Es ist krass, einem Kind dabei zuzusehen, wie schnell es Schritt für Schritt etwas lernt oder kennenlernt oder die Welt um sich herum wahrnimmt", erzählte Dagi offen im Promiflash-Interview. Für die Mama sei das auch sehr süß zu beobachten. "Er entwickelt sich supergut und ist ein glückliches kleines Baby", versicherte sie.

Im Anschluss verriet die Influencerin dann ebenfalls, ob Nelio bei der Produktion ihres neuen Podcasts "Kaffee mit Zitrone" auch ab und an mit von der Partie sein wird. "Also die Planung ist so, dass der Kleine währenddessen erst mal beim Papa, der Mama oder Schwiegermama bleibt", berichtete Dagi. Dennoch könne es in Zukunft auch mal vorkommen, dass ihr Sohn auf dem Boden herumkrabbelt, sodass hin und wieder Hintergrundgeräusche zu hören wären.

