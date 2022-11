"Sehr spicy": Darum geht es in Dagi Bee und Tinas Podcast!

Bald startet der Podcast namens "Kaffee mit Zitrone" von Influencerin Dagi Bee (28) und ihrer Freundin Tina Dzialas. Die Beautys sind eigentlich bekannt durch ihre Aktivitäten auf den Social-Media-Plattformen wie Instagram oder YouTube. Dagi teilt unter anderem Beiträge aus ihrem Alltag mit ihrer Familie. Im Promiflash-Interview verraten die zwei Influencerinnen, dass sie in ihrem neuen Podcast so einigen spannenden Gossip ausplaudern werden.

Die 28-Jährige erfüllt sich mit dem exklusiven-Podimo Podcast einen langjährigen Traum. Inhaltlich wird auch so einiges geboten. Dagi und Tina verraten gegenüber Promiflash, auf was sich ihre Fans freuen können. "Wir wollen ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und Dinge aus der Vergangenheit erzählen. Gerade die zweite Folge ist sehr spicy. Da werden vielleicht auch einfach Dinge ausgeplaudert, die man vielleicht nicht hätte erzählen sollen", sagt Dagi. Auch auf Gossip dürfen sich die Zuhörer einstellen, ein Podcast sei nämlich die perfekte Plattform für solche pikanten Themen, meint sie.

Die zwei Freundinnen geben außerdem einen Einblick in ihr Leben als Influencer. "Gerade in der ersten Folge haben wir auch über Kooperationen geredet, die schief gelaufen sind. Da wollen wir dann auch mal über die Schattenseite berichten und einen Einblick darin geben, dass nicht immer alles super läuft", erzählt Dagi. "Und klarmachen, dass es einfach auch ein Job ist, in dem man gute und schlechte Erfahrungen macht", betont Tina.

Instagram / tinadzialas Tina Dzialas, August 2022

Instagram / dagibee Dagi Bee im August 2020

Instagram / tinadzialas Tina Dzialas, Juli 2022

