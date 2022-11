"Hochzeit auf ersten Blick"-Michaela war Slip-Check peinlich

Mit dieser Aktion von Oliver hatte Michaela nicht gerechnet. Die Justizvollzugsbeamtin nahm bei Hochzeit auf den ersten Blick den 43-Jährigen zum Mann, ohne ihn zuvor gekannt zu haben. Nach der Hochzeit ging es für das frisch vermählte Paar auch gleich in die Flitterwochen. Beim Koffer auspacken fischte der Restaurantmanager dann die Unterwäsche der 34-Jährigen heraus. War Olivers Höschen-Check Michaela unangenehm?

"Unter anderen Umständen wäre dies für mich kein Problem gewesen und ich bin da ziemlich locker eingestellt. Ich hatte aber natürlich direkt im Hinterkopf, dass diese Szene gerade auf Kamera aufgenommen wurde und nicht nur er die Unterwäsche sieht, sondern auch Familie, Freunde, Arbeitskollegen etc.", erzählte die Blondine im Promiflash-Interview. Gerade in Bezug auf ihren Job achte Michaela darauf, was sie in der Öffentlichkeit preisgibt und wie sie sich verhält. "Diese Aktion passte da definitiv nicht in mein Konzept, deshalb habe ich auch sehr irritiert reagiert", stellte sie klar.

Böse nehme sie Oliver die Aktion jedoch nicht. "Ich weiß aber, dass Oliver keine Absicht hatte, mich da bloßzustellen", betonte die Justizvollzugsbeamtin. Nach einem kurzen Gespräch mit ihrem Gatten sei die für sie unangenehme Situation dann auch wieder vom Tisch gewesen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – acht Episoden ab 3. Oktober 2022 immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.

