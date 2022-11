Met-Gala-Auftritt: Hochzeitsvorfreude bei Kylie Jenner?

Immerhin hat Kylie Jenner (25) sich selbst! Im Mai dieses Jahres erschien die jüngste Tochter von Kris Jenner (66) auf der alljährlichen Met Gala. An der Seite ihrer Schwestern Kim (42) und Khloé Kardashian (38) posierte sie in einem pompösen Brautkleid mit Schleier. Das Kleid trug sie zu Ehren des verstorbenen Designers und Familienfreundes Virgil Abloh. Bei der Anprobe scherzte Kylie über ihre eigene Hochzeit!

In der neuesten Folge von The Kardashians ist zu sehen, wie sich Kylie in letzter Minute dazu entschied, an der diesjährigen Met Gala teilzunehmen. Sie probierte mehrere Kleider an, bis sie an einem der letzten Designs des Off-White-Gründers hängen blieb. In voller Brautkleid-Montur stellte die 25-Jährige fest: "Es fühlt sich wie mein Hochzeitstag an." Auf die Frage ihrer Mutter, wen Kylie denn heiraten wollen würde, scherzte sie: "Mich selbst!" "Ich bin ein wenig besorgt, dass es so aussehen wird, als würde ich heiraten. Aber ich liebe das auch irgendwie", gab die zweifache Mutter zu und ergänzte: "Sei immer bereit zu heiraten!"

Sechs Monate nach ihrem Brautkleid-Auftritt auf dem Event machte ihre Beziehung zu Travis Scotts (31) reichlich Negativschlagzeilen. Der Rapper soll die Mutter seiner Kinder angeblich betrogen haben. Nachdem das Model Rojean Kar mit Kylies Partner zusammen an einem Musikvideo gearbeitet hatte, behauptete sie – wie auch andere Frauen – mit Travis in Kontakt zu stehen. Der Musiker dementierte die Vorwürfe bisher.

Getty Images Khloé Kardashian und Kylie Jenner bei der Met Gala 2022

Getty Images Kylie Jenner bei der Met Gala 2022

Getty Images Kylie Jenner und Travis Scott bei den Billboard Music Awards

