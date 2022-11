Neues Trennungsindiz? Stefan Mross verkauft Liebes-Karre!

Stehen die Zeichen doch auf Liebes-Aus? Seit einigen Wochen machen Gerüchte um eine Ehekrise bei Stefan Mross (46) und Anna-Carina Woitschack (30) die Runde. Dass die zwei Schlagerstars innerhalb ihrer Beziehung durch so manche Höhen und Tiefen gehen, bestätigten die zwei selbst. Auch wenn die beiden Sänger die Trennungsgerüchte bereits abstritten, verdichten sich die Hinweise auf eine Krise. Nun verkaufte Stefan auch noch das gemeinsame Wohnmobil des Paares!

Wie Bild erfuhr, hat Stefan das Luxus-Wohnmobil von ihm und seiner Carina verkauft. Zusammen verbrachten der 46-Jährige und die hübsche Blondine den Großteil des Jahres in ihrem gemeinsamen Gefährt und genossen auch auf Tour viele romantische Nächte in dem Luxus-Fahrzeug. "Ich habe das Wohnmobil weggegeben", bestätigte der Moderator. Ob es sich hier um einen weiteren Hinweis für eine mögliche Krise handelt?

Zuletzt kam auch das Gerücht auf, dass Anna-Carina sich in einen anderen Mann verguckt haben soll. "Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass ich zu keinem Zeitpunkt meiner Beziehung und Ehe einen anderen Mann hatte oder aktuell habe", stellte die 30-Jährige jedoch erst kürzlich via Instagram klar und verabschiedete sich in eine Netz-Pause.

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross, TV-Moderator

Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

