"Take Me Out"-Weihnachtsspecial: Chris Tall moderiert wieder

Chris Tall (31) darf noch mal ran! Der Comedian sprang im großen Sommerspecial der Datingshow Take Me Out für den an Corona erkrankten Moderator Jan Köppen (39) ein. Seine Premiere in der Sendung lief allerdings alles andere als glatt: Als Singlemann Khan sich in der ersten Runde vorstellte, vergaß Chris, dass die Mädels hier schon Buzzern durften. Doch scheinbar wurde ihm der Ausrutscher verziehen: Chris durfte auch das "Take Me Out"-Weihnachtsspecial moderieren!

Wie RTL jetzt bekannt gab, soll Ende November pünktlich zum ersten Advent die große XXL-Weihnachtsausgabe von "Take Me Out" ins Fernsehen kommen. Auch hier wird Chris als Moderator zu sehen sein. Grund dafür ist nach wie vor Jans Corona-Erkrankung. Das weihnachtliche Special wurde vorsorglich bereits im Sommer aufgezeichnet, sodass der gebürtige Hamburger ein weiteres Mal für seinen Kollegen einspringen musste. Abgesehen von der zweistündigen Sonderausgabe wird Jan wohl die normalen Shows wieder übernehmen.

Zu der Weihnachtssendung gab der Sender bisher nur wenige Informationen bekannt, aber es soll wohl ein großes und besinnliches Spektakel werden. Neben Feiertagsdeko sind kurze Einspielfilme passend zum Motto und spaßige Aktionen während der Sendung geplant. Außerdem soll es noch einen besonderen Gast geben.

Instagram/christall_official Chris Tall, Mai 2020

RTL / Frank Dicks Chris Tall beim "Take Me Out"-Sommerspecial, 2022

Getty Images Chris Tall, Comedian

