Mit Glühweinstand: Erstes "Take Me Out"-Weihnachtsspecial

Take Me Out hält zu Weihnachten eine besondere Überraschung parat. In dem Datingformat buhlt ein Mann um die Gunst einer ganzen Gruppe von Frauen. Das Konzept hat sich bewährt. Moderator Ralf Schmitz (47) hat seinen Job mittlerweile an Kollege Jan Köppen (39) übergeben. Wegen Jans Corona-Erkrankung springt aber derzeit Chris Tall (31) ein. Nun soll es erstmals besondere Pläne für die besinnliche Jahreszeit geben: "Take Me Out" bekommt ein Weihnachtsspecial!

Viel hat RTL über die große Weihnachtsausgabe von "Take Me Out" noch nicht verraten, aber am Konzept der Sendung wird sich wohl nicht wirklich etwas ändern. Insgesamt fünf Männer sollen die Chance bekommen, das Interesse von 30 Single-Ladys zu wecken. So weit, so bekannt. Aber in dem Special soll nun auch das Studio feierlich geschmückt werden und ein Glühweinstand wird eine besondere Rolle spielen. Welche, das verriet der Sender jedoch noch nicht. Außerdem seien weihnachtliche Studioaktionen und Einspieler geplant. Das "Take Me Out – XXL XMas Special" wird am 29. November zu sehen sein.

Bereits im August gab es ein besonderes "Take Me Out"-Special. Bei der großen Sommersendung war Chris schon der Ersatzmann für den erkrankten Jan. Doch seinen Showauftakt vermasselte der Comedian so richtig. In seiner Aufregung vergaß Chris doch glatt die erste Buzzerrunde der Damen. Erst die Kandidatinnen machten ihn darauf aufmerksam.

Anzeige

TVNOW / Guido Engels Szene aus "Take Me Out XXL"

Anzeige

RTL / Frank Dicks Chris Tall beim "Take Me Out"-Sommerspecial, 2022

Anzeige

TVNOW / Laura Oldenbroek Chris Tall, "The Wheel"-Moderator

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de