Diesen Tipp hat Sebastian Krenz für den "The Voice"-Sieger!

Sebastian Krenz weiß genau, wovon er spricht! Momentan findet das große Finale der zwölften Staffel von The Voice of Germany statt. Neben Anny, Tammo und Basti wird auch Julian heute Abend noch einmal alles auf der großen Bühne geben, um sowohl die Coaches als auch die Zuschauer mit ihrem Gesangstalent von den Socken zu hauen. Der Gewinner der vergangenen Staffel kann sich aktuell besonders gut in die Finalisten hineinversetzen! Deshalb hat Sebastian Promiflash verraten, was er dem künftigen Sieger für die Zukunft rät!

Mit Promiflash hat Sebastian über seine Zeit nach dem Finale und der diesjährigen Staffel gesprochen. Über diesen Weg will der Sänger auch dem heutigen "The Voice"-Gewinner einige Worte mit auf den Weg geben: "Durchziehen und so viel wie möglich selbst machen, auch wenn es Menschen gibt, die einen nicht unterstützen oder sagen 'Man verschwindet sowieso wie jeder andere von der Bildfläche'. Du brauchst ein Ziel und ein 'Warum'! Und dann ist alles möglich."

Dabei erklärte er auch, dass es wichtig sei, ein funktionierendes Team um sich herumzubauen. "Mein Ziel war es, als Künstler beim Finale von 'The Voice' zu stehen, daran haben wir stetig gearbeitet", erklärte Sebastian. Und so wird es sein – immerhin wird der 30-Jährige in der heutigen Final-Show seinen neusten Song zum Besten geben.

Anzeige

Instagram / sebastiankrenz_official Sebastian Krenz im November 2022

Anzeige

Instagram / sebastiankrenz_official Sebastian Krenz, "The Voice of Germany"-Gewinner 2021

Anzeige

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Johannes Oerding und Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de