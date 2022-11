Ein Jahr nach "The Voice"-Sieg: So geht es Sebastian Krenz

Am Freitag findet das Finale der diesjährigen Staffel von The Voice of Germany statt. Doch was ist eigentlich aus dem Sieger des vergangenen Jahres geworden? Sebastian Krenz gewann im Team von Johannes Oerding (40) die elfte Staffel der Castingshow. Er hat mittlerweile auch schon seine ersten eigenen Songs herausgebracht. Gegenüber Promiflash verrät Sebastian jetzt, was sich seit seinem Sieg sonst noch verändert hat.

"Es war ein Jahr voller Aufregung – im positiven Sinne", schwärmt Sebastian im Promiflash-Interview von den vergangenen zwölf Monaten. Er sei fleißig gewesen und habe sich nicht auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Er stünde nach wie vor auf der Bühne und habe neben eigenen Songs auch eine ganze Band auf die Beine gestellt. "Studiozeit ist wie eine Auszeit von meinem Hauptjob. [...] Das ist so wunderbar – hätte ich nur eher damit angefangen….", berichtet der Sänger. Auch in seinem Privatleben könne es nicht besser laufen: "Ich liebe mein Leben, meine Beziehung, meine Freunde und Familie. Alles ist sehr harmonisch und ausgeglichen."

Im aktuellen Finale steht jeweils ein Talent pro Team und wird sich am Freitag ein letztes Mal auf der großen Bühne beweisen. Da ist es kaum verwunderlich, wenn die Nerven so kurz vor dem Sieg blank liegen. Wie hat Sebastian diese angespannte Zeit überstanden? "Ich habe in jeder freien Minute am Tag geprobt und versucht, relativ früh ins Bett zu gehen, damit ich ausgeschlafen bin", erinnert der 30-Jährige sich zurück und fügt hinzu: "Kraft getankt habe ich durch meine Familie und Freunde. Alle zum Finaltag wiederzusehen, das hat mir in den vier Wochen am Stück sehr geholfen."

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Johannes Oerding und Sebastian Krenz bei "The Voice of Germany"

SAT.1/ProSieben/Claudius Pflug Sebastian Krenz beim "The Voice of Germany"-Finale

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Julian, Anny, Basti und Tammo, "The Voice of Germany"-Finalisten 2022

