Ist zwischen Johnny Depp und seiner Anwältin etwa alles aus?

Ist bei Johnny Depp (59) etwa schon wieder alles aus! Kurz nachdem der wochenlange Gerichtsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) vorbei war, wurde bekannt, dass der Hollywoodstar eine neue Liebe gefunden haben soll: Angeblich habe es zwischen ihm und der Anwältin Joelle Rich gefunkt. Doch nun soll die frische Beziehung ihr jähes Ende gefunden haben: Johnny und Joelle sollen kein Paar mehr sein!

Johnny und Joelle sollen sich mittlerweile tatsächlich wieder getrennt haben. Das berichtete unter anderem People. Genaue Informationen gibt es noch nicht, aber die Beziehung der beiden sei von Anfang an eher oberflächlich gewesen. Joelle vertrat den Schauspieler während eines Verleumdungsprozesses in Großbritannien und nach den Verhandlungen in L.A. wurde das Duo mehrfach vertraut miteinander gesichtet. Bei den großen Verhandlungen gegen seine Ex Amber stand die Juristin zwar nicht offiziell an seiner Seite, aber sie verfolgte den Prozess im Gerichtssaal.

Zu Beginn seiner Liaison mit Joelle stand die angebliche Beziehung auch schon in der Kritik: Wie sich herausstellte, war die Verteidigerin Ende September noch offiziell verheiratet. Doch einigen Informationen zufolge sollte das nicht mehr von langer Dauer sein, denn ihre Scheidung war zu dem Zeitpunkt bereits fast vollzogen.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Mai 2017

Anzeige

Getty Images Johnny Depp und Joelle Rich, 2022

Anzeige

Action Press Joelle Rich, Anwältin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de