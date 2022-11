Nach Pause: Prinzessin Kate und William strahlen bei Termin!

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) präsentieren sich mal wieder als souveränes Team! Seit ihrer Heirat im Jahr 2011 gelten die Eheleute als das royale Traumpaar. Mittlerweile sind die beiden stolze Eltern der drei Sprösslinge George (9), Charlotte (7) und Nesthäkchen Louis (4). Egal ob mit den Mini-Royals oder zu zweit: Kate und William glänzen bei all ihren Verpflichtungen. Im Oktober gönnten sie sich eine kleine Familienauszeit – nun sind Prinz und Prinzessin wieder zurück!

Für einen Termin reisten der britische Thronfolger und seine Gattin nach Scarborough, eine Kleinstadt an der englischen Nordküste. Wie Hello! berichtete, besuchten William und Kate dort eine Einrichtung, die sich für die psychische Gesundheit junger Menschen einsetzt – ein Projekt, das dem Ehepaar besonders am Herzen liegt. Für diesen Anlass präsentierten sich beide wie immer top gestylt. Die Prinzessin von Wales erschien in einem langen, hellbraunen Rollkragenkleid mit Gürtel. Den Look rundete die 40-Jährige mit einem passenden Mantel sowie einer kleinen Tasche und eleganten Pumps ab.

Auch Queen Consort Camilla (75) nahm einen besonderen Termin wahr. Im Buckingham Palace empfing sie den Kinderbuchautor Joseph Coelho zu einer Audienz – für sie war es das erste offizielle Engagement seit der Übernahme ihrer neuen Pflichten als Gemahlin von König Charles (73). Das Treffen meisterte sie souverän und posierte sogar entspannt für ein Foto mit dem Autor.

Getty Images Prinzessin Kate in Scarborough im November 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im November 2022

Getty Images Queen Consort Camilla und der Kinderbuchautor Joseph Coelho im Buckingham Palace im November 2022

