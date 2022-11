Nach Trennungsnews: Helen Flanagans Ex postet wieder im Netz

Scott Sinclair zeigt sich wieder im Netz. Der Fußballer ging 13 Jahre lang mit Helen Flanagan (32) durchs Leben. Zusammen bekamen sie sogar drei Kinder. 2018 verlobten sich die beiden schließlich, aber zu einer Hochzeit sollte es nicht kommen: Vor wenigen Wochen wurde die Trennung der beiden bekannt. Die "Coronation Street"-Darstellerin posierte bereits ohne ihren Verlobungsring. Um ihren Ex wurde es seitdem still – doch nun meldete Scott sich wieder im Netz.

Auf Instagram teilte der 33-Jährige einen niedlichen Schnappschuss. Darauf posierte Scott mit seinen Kindern Mathilda, Delilah und Charlie auf einem Indoor-Spielplatz. Den Post versah der Kicker mit drei kleinen schwarzen Herzchen und alle vier lächelten vergnügt in die Kamera. Viele Fans wünschten ihm in den Kommentaren alles Gute für die Zukunft – und hoffen auf ein Liebes-Comeback. "Ich wünschte, ihr beide könntet die Dinge wieder in Ordnung bringen. So traurig", schrieb etwa ein Follower.

Gegenüber The Sun offenbarte ein Insider jedoch, dass das recht unwahrscheinlich ist. "Sie hatten im Sommer eine schwierige Phase und nachdem sie aus Südafrika zurückkam, endete ihre Beziehung. Helen und Scott sind entschlossen, ihre Kinder gemeinsam zu erziehen, auch wenn sie nicht mehr ein Paar sind", erklärte die Quelle.

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair, Fußballer

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair mit seinen Kindern

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair im November 2021

