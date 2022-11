Nach Verurteilung: Alfons Schuhbeck singt "Sweet Caroline"

Alfons Schuhbeck (73) steht nach seiner Verurteilung wieder im Rampenlicht. Der Koch des FC Bayern München musste sich wegen Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Am Donnerstag vergangener Woche hat das Landgericht München ihn schließlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Doch das scheint Alfons nicht davon abzuhalten, wie gewöhnt öffentlich aufzutreten – diesmal sogar mit einer Gesangseinlage.

Wie Spiegel berichtet, trat der Starkoch bei einer Dinnershow im Münchner Teatro auf. Alfons sang am Ende "Sweet Caroline" von Neil Diamond (81) und "I can't help falling in love with you" von Elvis Presley (✝42) – und bekam dafür tosenden Applaus. Dennoch: Der 73-Jährige soll erschöpft ausgesehen haben. "Ich trinke zwei Schnapserl. Die letzten beiden Wochen waren nicht so der Hit bei mir", sagte er nach seinem Auftritt.

Nur wenige Stunden vor Alfons' musikalischer Darbietung legte sein Anwalt Berufung gegen das Urteil ein. "Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen", zitieren seine juristischen Vertreter den Fernsehkoch. "Bis dahin werde ich in meinen Bemühungen, den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wiedergutzumachen, nicht nachlassen."

Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Sternekoch

Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, Sternekoch

Anzeige

Getty Images Alfons Schuhbeck, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de