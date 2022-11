Nackt-Pic: So sah Melody Haases XXL-Po vor Beauty-OPs aus!

Melody Haase (28) lässt die Hüllen fallen! Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin hat sich schon einige Male unters Messer gelegt, um ihren Körper zu tunen. Bereits dreimal hat sie sich den Po vergrößern lassen. Dementsprechend teilt die 28-Jährige oft sexy Bilder und Videos mit ihren Fans. Jetzt gab es auf ihrem Social-Media-Profil mal einen kleinen Rückblick, denn Melody sah natürlich nicht immer so aus. Sie teilte ein altes Bild von sich aus der Dusche, auf dem ihre krasse Veränderung nach den Beauty-OPs deutlich wird!

Die einstige DSDS-Kandidatin schrieb zu dem Foto: "Seid ihr bereit für meinen Köper vor den Schönheits-OPs? Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, so ausgesehen zu haben." Melody posiert auf diesem Bild in einer Dusche und präsentiert sich splitterfasernackt von hinten. Sie gewährt damit einen kleinen Einblick in ihre Verwandlung von ihrem schmalen Po in der Vergangenheit zu ihrem jetzigen XXL-Hintern. Man sieht, wie krass die zahlreichen Beauty-OPs ihren Body gewandelt haben.

Vergangenes Jahr erst hat sie gegenüber Promiflash im Interview verraten, dass sie sich ihren Po durch ihren OnlyFans-Erwerb finanziert habe. Damals erzählte sie: "Das war einer der ausschlaggebenden Gründe, warum ich mir überhaupt einen OnlyFans-Account zugelegt habe. Ich wollte damit einfach das Geld für den Hintern zusammenbekommen." Nun sind ihre heißen Kurven ihr Markenzeichen, die sie sehr stolz mit der Außenwelt teilt.

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Anzeige

TVNOW Melody Haase in Folge zwei von "Ex on the Beach"

Anzeige

Instagram / melodyraabbit Melody Haase im Mai 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de