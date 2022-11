Nathalie Volk macht Therapie: Hat sie ein Heidi-Klum-Trauma?

Harte Worte von Nathalie Volk (25)! Das Model, welches den Künstlernamen Miranda DiGrande trägt, war 2014 im zarten Alter von 16 Jahren Teilnehmerin der Castingshow Germany's next Topmodel – und schaffte es bis ins Halbfinale. Die Brünette hatte schon öfter öffentlich gegen Heidi Klum (49) und ihre Sendung geschossen. Jetzt veröffentlichte Nathalie, dass sie offenbar wegen der Modelmama in Therapie sei!

In ihrer Instagram-Story teilte die TV-Bekanntheit ein Bild von Heidi in ihrem skurrilen Halloween-Kostüm. Die 49-Jährige war dieses Jahr als Regenwurm verkleidet. Dazu schrieb Nathalie: "Wie kann ich meinem Therapeuten, ohne zu lachen, erklären, dass das die Frau ist, die mich traumatisiert hat." Offenbar ist die Vierfachmama auch Thema während Nathalies Therapie.

Während der vergangenen Staffel war die Modelshow heftig in die Kritik geraten. Lijana Kaggwa, welche 2020 freiwillig im Live-Finale die Sendung verlassen hatte, hatte in einem YouTube-Video krasse Vorwürfe erhoben. Neben anderen ehemaligen Kandidatinnen hatte auch Nathalie sich diesen angeschlossen: "Ich war Alkoholikerin mit 17 und habe Narben am Körper wegen Heidi", teilte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / nathalievolk Nathalie Volk, TV-Bekanntheit

Anzeige

ZUMA Wire / Zuma Press Nathalie Volk, 2020

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit ihrem Outfit für das GNTM-Finale 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de