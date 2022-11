Trotz ständiger Ausraster: Lamar Odom unterstützt Kanye West

Lamar Odom (42) wünscht Kanye West (45) die richtige Unterstützung. Der Rapper machte in den vergangenen Wochen vor allem mit seinen wiederholt provokanten Äußerungen auf sich aufmerksam. Seine Musik scheint daher mehr und mehr in den Hintergrund zu geraten und es distanzieren sich auch seine Partner in der Modebranche von ihm. Doch nun wird dem Musiker der Rücken gestärkt: Lamar stellt sich jetzt hinter Kanye!

Wie Radar Online erfahren haben will, habe Lamar für Kanye einen ganz besonderen Platz in seinem Herzen. 2015 lag der ehemalige Basketballer nach einem Schlaganfall und einem Herzinfarkt eine Zeit lang im Koma, und als er aufwachte, gab ihm Kanyes Musik neue Kraft: "Er wird mir immer viel bedeuten. Weil er seine Musik für mich gespielt hat, als ich aus dem Koma erwachte." Aber die verbalen Aussetzer des 45-Jährigen soll er trotzdem nicht befürworten. Viel eher wünsche er sich, dass die verstorbene Mutter des Sängers noch am Leben wäre, damit sie ihrem Sohn hätte helfen können, seine Worte bedachter zu wählen.

Lamar und Kanye verbindet nicht nur eine Art von Freundschaft, sondern auch ihre früheren Beziehungen zum Kardashian-Clan. Der Profisportler war bis 2016 mit Khloé Kardashian (38) verheiratet, während Kanye sich 2021 von ihrer Schwester Kim (42) scheiden ließ. Während des Scheidungsdramas der beiden schien Lamar sich um sie zu sorgen und gab ihnen sogar sorgsame Tipps, um mit der schweren Situation umzugehen.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards, 2016

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, Februar 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, Dezember 2013

