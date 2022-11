Warteschlange vor Halloween-Event: Shakira drängelt sich vor

Shakira (45) wollte sich wohl nicht an die Regeln halten. Die Sängerin dürfte aktuell keine leichte Zeit durchleben. Nachdem öffentlich bekannt wurde, dass ihr Ehemann Gerard Piqué (35) sie betrogen hatte, begann vor einigen Wochen auch der Prozess gegen sie wegen Steuerbetrugs. Nun wollte die "Hips Don't Lie"-Interpretin eigentlich nur einen schönen Tag mit ihren Kindern verbringen – doch dabei brachte sie offenbar die Öffentlichkeit gegen sich auf.

Auf einem Video, das The Sun vorliegt, ist zu sehen, wie Shakira mit ihren Kindern eine Halloween-Attraktion besuchen will. Davor wartet bereits eine große Menschenmenge, um hereingelassen zu werden. Wütende Besucher werden gezeigt, als sich die Sängerin zusammen mit zwei Sicherheitsleuten an den Anfang der Schlange vordrängelt. Andere beschwerten sich, dass sie bis zu 90 Minuten in der Warteschlange gestanden hatten.

Ein Beobachter des Schauspiels sagte später gegenüber Socialité: "Sie begannen, alle zu trennen und Shakira erschien mit ihren Kindern und zwei Sicherheitsbeamten und sie schlichen sich hinein. Obwohl die Leute schrien, wich Shakira nicht zurück. Das Verhalten ist es, was alle Anwesenden entsetzte. Alle waren empört, denn es war schäbig."

Anzeige

Getty Images Gerard Piqué, Fußballstar

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige

Getty Images Shakira, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de