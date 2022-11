Wie ihr Sohn Harvey: Katie Price leidet vielleicht an ADHS

Katie Price (44) scheint ziemlich beunruhigt zu sein. Die Skandalnudel geht mit ihrem Privatleben sehr offen um: So spricht sie mit ihren Fans beispielsweise oft über ihren Sohn Harvey (20), der unter anderem am Prader-Willi-Syndrom und ADHS, also einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, leidet. Doch nun wandte sich das einstige Boxenluder mit beunruhigenden Nachrichten an seine Community: Genau wie Harvey hat Katie vielleicht ADHS.

"Ich habe einen Arzt aufgesucht, um herauszufinden, ob ich ADHS habe und es hat sich herausgestellt, dass ich es wahrscheinlich habe", zeigte sich die 44-Jährige nun ganz geknickt auf ihrem OnlyFans-Account. Sowohl Katie als auch ihre Eltern müssen nun ein paar Formulare ausfüllen, in denen es um ihr Verhalten in der Kindheit gehe. Bald stehe dann ein weiterer Arzttermin für das Model an.

In den vergangenen Jahren hatte Katie immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Im Sommer 2020 hatte sie sich beim Sprung von einer Mauer sogar beide Füße und Knöchel gebrochen. Daraufhin musste sich die britische Reality-TV-Bekanntheit nicht nur mehreren Operationen unterziehen, sie saß sogar für mehrere Monate im Rollstuhl.

Katie Price, Model

Katie Price, Model

Katie Price, Reality-TV-Star

