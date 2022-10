Katie Price stolz: Sohn Harvey hat zwölf Kilo abgenommen!

Katie Price (44) ist stolz! Die britische Reality-TV-Bekanntheit ist Mama von fünf Kindern. Ihr ältester Sohn Harvey wurde mit einem Gendefekt geboren, weshalb er Entwicklungsstörungen hat. Daher unterstützt das einstige Model den 20-Jährigen im Alltag und kümmert sich total liebevoll um ihn. Zuletzt hatte sie sich zum Ziel gesetzt, dass Harvey ein paar Kilo verlieren sollte: Nun hat Katie einen kleinen Erfolg zu feiern!

Auf TikTok teilte die 44-Jährige einen Clip, der die beiden in einem Restaurant zeigt. Dort gönnten sie sich offenbar eine kleine Belohnung: "Harvey hat schon gut zwölf Kilo verloren, also darf er sich einen schönen Tag machen", schrieb Katie dazu. In dem Video fragt sie ihren Sohn voller Freude, wo sie gerade sind. Daraufhin ruft Harvey: "Burger Night!" Er scheint sich richtig zu freuen.

Schon vergangenen Monat gab Katie ein kleines Update zu der Gesundheit ihres Sohnes. Damals hatte er bereits sechs Kilo verloren und hielt sich strikt an seine Diät. "Ich bin so stolz auf Harvey, [...] da sein Gewicht langsam lebensbedrohlich geworden war", erklärte sie damals.

Instagram / katieprice Katie Price im April 2022

TikTok / katieprice Harvey Price im Oktober 2022

Getty Images Harvey und Katie Price im Februar 2022 in London

