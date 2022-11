Harvey Weinstein: Entlastet ihn seine Assistentin jetzt?

Hilft Harvey Weinsteins (70) ehemalige Assistentin ihm jetzt aus der Patsche? Dem einstigen Filmmogul wird derzeit erneut der Prozess wegen sexueller Nötigung gemacht. Ashley M., eine der fünf Frauen, die ihn bezichtigt, warf ihm vor, sie im Jahr 2003 auf einem Filmfestival in Toronto sexuell genötigt zu haben. Dabei soll auch Harveys persönliche Assistentin anwesend gewesen sein. Die wurde nun im Zeugenstand zu dem besagten Ereignis befragt!

Vor Gericht sagte die Zeugin Bonnie Hung aus: "Ich kann mich nicht daran erinnern, [Ashley M.] in Puerto Rico getroffen zu haben." Sie habe auch keine Erinnerung daran, Harvey mit der Frau in sein Hotelzimmer begleitet zu haben, will Deadline erfahren haben. Trotzdem wolle sie es nicht ganz ausschließen. Deshalb äußerte Bonnie, es sei "möglich", dass es passiert ist.

Ashley M. enthüllte während ihrer Aussage bis ins kleinste Detail, welche schrecklichen Erinnerungen sie an ihre Begegnung mit Harvey habe. Er habe sie bereits 13 Jahre zuvor – im Jahr 1991 – während der Filmfestspiele in Toronto in sein Hotelzimmer gelockt. Dort soll er mit offenem Hemd und einem heißen Waschlappen auf sie zugekommen sein und ihr den Rock ausgezogen haben.

Getty Images Harvey Weinstein vor einem New Yorker Gericht, 2020

Getty Images Harvey Weinstein im August 2019

Getty Images Harvey Weinstein im Dezember 2019

