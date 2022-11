Leo DiCaprio von "The Voice": Mark Forster geflasht vom Sieg

Wie fühlt sich Mark Forster (39) nach seinem lang ersehnten The Voice of Germany-Triumph? Der Sänger fungiert in der Castingshow zum sechsten Mal als Juror. In den vergangenen Jahren konnte jedoch keiner seiner Schützlinge einen Sieg einfahren – bis jetzt: Anny Ogrezeanu aus seinem Team hat die diesjährige Staffel für sich entschieden. Nun meldete sich Mark zu seinem Erfolgserlebnis, das ihn an das Schicksal von Leonardo DiCaprio (47) erinnert!

Im Interview mit Promiflash erzählte der "Übermorgen"-Interpret, dass er viele Jahre auf den ersten Platz gewartet habe. "Es ist das schönste Gefühl in meinem ganzen Leben. [...] Ich war der Leonardo DiCaprio von 'The Voice of Germany' und jetzt ist es so weit, dank Anny", freute sich der Musiker. Leonardo DiCaprio war schließlich fünf Mal für einen Oscar nominiert, ehe er den Filmpreis 2016 für seine Rolle in "The Revenant – Der Rückkehrer" endlich mit nach Hause nehmen durfte. Auch bei Mark klappte es mit dem Sieg nun erst nach fünf Versuchen.

Darüber hinaus bedankte sich aber nicht nur Mark bei Anny, sondern auch Anny bei Mark. "Wir haben das zusammen gerockt und ich freue mich übelst für dich auch einfach. Ich denke, wir haben hier etwas Monumentales hingelegt", schwärmte das Gesangstalent.

Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Anny Ogrezeanu und Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2022

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio bei der Oscar-Verleihung 2016

Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Anny Ogrezeanu, "The Voice of Germany"-Siegerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de