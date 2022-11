"The Voice of Germany"- Finale: Dieses Talent holt den Sieg!

Es steht fest! Heute Abend lief das große Finale der beliebten Gesangsshow The Voice of Germany ab. Die Live-Show war mal wieder ein außergewöhnliches Spektakel mit vielen tollen Auftritten und Emotionen. Neben den Performances der Talente Julian Pförtner, Anny Ogrezeanu, Basti Schmidt und Tammo Förster mit ihren Coaches waren auch zahlreiche weitere Musikgrößen am Start – beispielsweise der Ex-Coach Nico Santos (29). Am Ende überzeugte dieses Talent aber am meisten: Jetzt steht fest, Anny ist "The Voice of Germany" 2022!

Nach einem langen Abend voller toller Gesangseinlagen, viel Applaus und Lob der Coaches rund um Rea Garvey (49) lag die Entscheidung am Ende bei den Zuschauern vor den Bildschirmen. Sie konnten für ihren Favoriten anrufen oder in der App abstimmen. Das Talent Anny bekam die meisten Votes und darf den Titel für Team Mark mit nach Hause nehmen. Julian verfehlte den Sieg knapp, Platz drei sicherte sich Tammo und Basti war das Schlusslicht. Mark darf stolz sein und sich über den ersten Sieger aus seinen Reihen freuen!

Anny Ogrezeanu wird neben dem Titel eine weitere große Ehre zuteil: Sie darf einen Song mit dem britischen Megastar Calum Scott releasen. Die Single "Run With Me" wird direkt im Anschluss an die Finalshow weltweit veröffentlicht.

