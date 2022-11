"The Voice of Germany"-Sieg: Erste Worte von Anny Ogrezeanu

Anny Ogrezeanu meldet sich zum Sieg! Das 21-jährige Gesangstalent aus Nordrhein-Westfalen stand am Freitagabend im großen Finale von The Voice of Germany auf der Bühne und konnte sich gegen die Konkurrenten Julian Pförtner, Basti Schmidt und Tammo Förster durchsetzen. Damit bescherte es dem Coach Mark Forster (39) den ersten Sieg in dessen "The Voice of Germany"-Zeit. Wie geht es Anny jetzt?

Gegenüber Promiflash verriet der Rotschopf, dass es ein unglaubliches Gefühl sei, die Castingshow für sich entschieden zu haben: "Ich habe es immer noch nicht ganz gefasst. Ich glaube, es dauert noch ein paar Tage, bis es richtig reindringt." Anny habe schließlich noch nicht einmal den Einzug ins Finale realisiert: "Ich bin so glücklich. Ich freue mich so krass auf alles, was jetzt kommt. Ich bin einfach so euphorisch und dankbar", betonte der Fotografie-Fan.

Darüber hinaus bedankte sich Anny bei Coach Mark: "Wir haben das zusammen gerockt und ich freue mich übelst für dich auch einfach. Ich denke, wir haben hier etwas Monumentales hingelegt." Anny hofft, mit dem "The Voice"-Sieg den Startschuss für eine große Karriere gesetzt zu haben: "Ich werde machen, was ich kann an Musik. Es ist mein Traum. Es ist mein Leben." Zunächst sei die Veröffentlichung einer Single mit Calum Scott geplant.

Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Anny Ogrezeanu und Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2022

Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Anny Ogrezeanu im "The Voice of Germany"-Finale 2022

Anzeige

ProSieben/SAT.1/Claudius Pflug Anny Ogrezeanu und Mark Forster bei "The Voice of Germany" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de