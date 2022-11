Maulwurf-Maske: Dieser Promi gewinnt "The Masked Singer"!

Was für ein Finale! Heute hieß es das letzte Mal "Who Are You" bei The Masked Singer – denn das große Finale dieser Staffel flimmerte über die Bildschirme. Die Finalisten der Maulwurf, der Werwolf, die Zahnfee und Roboter Rosty performten zahlreiche Songs und kämpften um die riesige Trophäe. Am Ende entschied es sich zwischen dem Werwolf und dem Maulwurf: Tatsächlich holte sich Mauli den Sieg und unter dem Kostüm steckte der TV-Star Daniel Donskoy!

Auch heute lieferte der Maulwurf richtig ab – und bekam die meisten Votes der Fans. Das ist aber noch nicht alles: Denn dann durften die Fans auch endlich erfahren, wer das Tier Woche für Woche verkörpert hat. Ruth Moschner (46) tippte zeitweise auf Tom Kaulitz (33) – aber tatsächlich war es Daniel Donskoy. Der Schauspieler staubt also die dicke Trophäe dieses Jahr ab.

Wie mehrere Promiflash-Umfragen zeigen, war der Maulwurf auch schon oft der Fan-Favorit. Kurz vor dem Finale stimmten rund 60 Prozent für das Kostüm mit der tollen Stimme. Auch der Werwolf war oftmals auf dem Treppchen – und tatsächlich landete er heute Abend auch auf dem zweiten Platz. Unter dem gruseligen Kostüm steckte übrigens Bürger Lars Dietrich (49).

