Nach fünf Kindern: Zachery Ty Bryan erwartet nun Zwillinge

Zachery Ty Bryan (41) schwelgt im Familienglück! In den vergangenen Jahren hatte der ehemalige "Hör mal, wer da hämmert"-Darsteller eher mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Anfang 2021 wurde er für schuldig bekannt, seine einstige Ehefrau Carly Matros gewaltsam angegangen und gewürgt zu haben. Inzwischen geht der Schauspieler mit Johnny Faye durchs Leben. Das Paar ist nicht nur verlobt, sondern konnte vor sieben Monaten auch eine gemeinsame Tochter willkommen heißen. Nun ist Zacherys Liebste erneut schwanger – und zwar mit Zwillingen!

Auf Instagram veröffentlichte der 41-Jährige ein Ultraschallvideo, in dem der Bauch seiner Verlobten zu sehen ist. Auf der Aufnahme lassen sich aber auch zwei kleine Embryos erkennen, die Zachery mit Baby A und Baby B gekennzeichnet hat. "Zwei Herzschläge plus zwei Fruchtblasen gleich Zwillinge", verriet der US-Amerikaner. Dazu versah er den Post mit dem Hashtag #doubletrouble, was auf Deutsch etwa so viel wie "doppelter Ärger" bedeutet.

Dabei dürfte Zachery zu Hause schon ohnehin alle Hände voll zu tun haben: Die Twins sind für ihn Nachwuchs Nummer sechs und sieben! Mit seiner Ex-Frau Carly konnte er bereits die inzwischen acht Jahre alten Zwillingsmädchen Taylor und Gemma auf der Welt willkommen heißen. Zudem gingen aus ihrer Ehe die sechsjährige Jordana und der dreijährige Pierce hervor.

Anzeige

Instagram / zachery_bryan Zachery Ty Bryans Zwillinge

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zachery Ty Bryan nach seiner Festnahme am 16. Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de