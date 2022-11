Steckt Herzogin Meghan etwa hinter Prinz Harrys Memoiren?

Wie viel von Herzogin Meghan (41) steckt in Prinz Harrys (38) Biografie? In der vergangenen Woche wurden erste Details über das Buch ihres Gatten bekannt – ab Januar 2023 können die Fans seine Memoiren in den Buchhandlungen kaufen. Der Titel lautet "Spare", was auf Deutsch so viel wie "Ersatz" bedeutet. Harrys Bruder Prinz William (40) soll wegen des Namens ziemlich sauer sein. Doch hat sich Harry die Details ganz alleine überlegt oder hatte Meghan ihre Finger im Spiel?

Derzeit ist darüber noch nichts Genaueres bekannt. Doch Adelsexperte Tom Bower ist davon überzeugt, dass die ehemalige Suits-Darstellerin insgeheim hinter Harrys Schriftstück steckt. "Sein Buch gehört eigentlich Meghan. Sie ist die Person, die diese Agenda diktiert hat", behauptete der britische Autor im Interview mit Good Morning Britain. Der Insider ging sogar noch weiter – er könne sich gut vorstellen, dass die US-Amerikanerin jede Idee hören und genehmigen wollte, ehe diese wirklich zu Papier gebracht wurde. "Meghan ist hochintelligent und anspruchsvoll", so Tom weiter.

Mit Harrys Buch wolle Meghan die öffentliche Aufmerksamkeit ganz bewusst noch mehr auf sich und ihren Mann lenken. Die britische Königsfamilie um König Charles (73) soll schon vor Jahren erkannt haben, dass die 41-Jährige dafür ihren "königlichen Titel ausnutzen würde", erläuterte der Journalist abschließend.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate im Juli 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Manchester im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de