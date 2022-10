Kris Jenner amüsiert: Welche ihrer Töchter ist ihr Liebling?

Bevorzugt Kris Jenner (66) eigentlich eine ihrer Töchter? Der Keeping up with the Kardashians-Star ist stolze Mutter von fünf Töchtern und einem Sohn. Wie in vielen Familien stellt sich da gelegentlich die Frage: Welches ihrer Kinder ist der Liebling der TV-Bekanntheit? Bereits in der Vergangenheit ging die Unternehmerin humorvoll mit der Frage um. Auch jetzt erlaubte sich Kris bei dem Thema einen Scherz und nahm auf Social Media ihre Töchter Kim (42) und Kylie (25) auf den Arm.

Die 66-Jährige veröffentlichte auf Instagram einen lustigen Schnappschuss von sich und ihren zwei Töchtern Kim und Kylie. Während die sechsfache Mutter auf der Aufnahme hinter ihren beiden Kids steht und herzhaft lacht, packt Kim offenbar voller Freude ein Geschenk aus. Kylie hingegen scheint weniger erfreut und mit ihrer Schwester diskutieren zu wollen. "Wenn sie beide denken, dass sie mein Liebling sind...", kommentierte Kris das Foto scherzhaft.

Welche Tochter sie tatsächlich am meisten mag, bleibt wohl ihr Geheimnis. Immer wieder plauderte Kris in Interviews bereits darüber – und nannte jedes Mal einen anderen Namen. Erst im September verriet der TV-Star in der "The Late Late Show", dass ihr jüngster Spross Kylie ihr Liebling sei. "Jetzt kann ich mich zu Hause nicht mehr blicken lassen", witzelte sie daraufhin.

Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter Kylie Jenner und Kim Kardashian, 2015

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrer Schwester Kylie Jenner

Instagram / krisjenner Kris und Kylie Jenner

