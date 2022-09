Alltag bei Familie Schweinsteiger: Wer kümmert sich um was?

Bastian Schweinsteiger (38) und Ana Ivanovic (34) gewähren Einblicke in ihren Familienalltag! Seit 2015 gehen der ehemalige Nationalspieler und die Ex-Tennisspielerin nun schon gemeinsam durchs Leben. Rund ein Jahr später gaben sie sich in Venedig das Jawort – und krönten ihr Liebesglück in den darauffolgenden Jahren mit zwei Söhnen. Doch wie teilen sich die beiden Eltern im Alltag eigentlich ihre Aufgaben? Das verriet Ana jetzt!

Im Gespräch mit Bild verriet die 34-Jährige, dass sie sich morgens nach dem Aufstehen erst einmal um ihren Nachwuchs kümmere. "Ich mache morgens erst die Kinder für den Kindergarten fertig, ziehe sie an und bereite ihre Snackboxen vor", gab Ana preis. Doch auch ihr Mann übernehme einige Aufgaben. "Basti fährt die Kinder danach zur Kita", führte die Serbin weiter aus.

Durch das Muttersein bleibt der ehemaligen French-Open-Siegerin oftmals nur wenig Zeit für sich selbst. So richtig abschalten könne Ana meist erst abends, wenn ihre beiden Sohnemänner bereits schlafen. "Wie bei jeder Mutter. Trotzdem ist es uns wichtig, dass wir immer für unsere Kinder da sind", stellte das Model abschließend klar.

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger im September 2022

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im April 2022 in München

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović und Bastian Schweinsteiger

