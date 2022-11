Hat der "The Masked Singer"-Maulwurf verdient gewonnen?

Wurde ihm der Sieg gegönnt? Gestern Abend war es endlich so weit: Das Finale der siebten Staffel von The Masked Singer stand an. Unter den Augen von Ruth Moschner (46) und ihren Gästen Riccardo Simonetti (29) und Judith Williams (51) traten vier kostümierte Stars gegeneinander an. Durchgesetzt hat sich am Ende der Maulwurf gegen seine Konkurrenten. Galt er auch als der Zuschauer-Favorit?

In einer Promiflash-Umfrage hatten die "The Masked Singer"-Fans zuvor abgestimmt. Tatsächlich tippten 645 (62,6 Prozent) darauf, dass der Maulwurf die anderen drei Kostüme abhängen wird! Mit großem Abstand erhielt der Werwolf 270 Stimmen (26,2 Prozent), der immerhin offiziell als Favorit gehandelt wurde. Ihm folgte die Zahnfee mit nur 66 Votes (6,4 Prozent). Am wenigsten verdient hatte den Sieg laut Promiflash-Lesern Roboter Rosty. Nur 50 Leute (4,8 Prozent) glaubten daran, dass er die Bühne bis zuletzt rocken wird.

Unter dem Maulwurfskostüm versteckte sich kein Geringerer als der TV-Star Daniel Donskoy. Er war der glückliche Gewinner der diesjährigen Staffel. Zweitplatziert wurde Bürger Lars Dietrich (49). Er verkörperte den Werwolf. Rick Kavanian (51) kämpfte als Roboter Rosty für den Sieg und Leslie Clio (36) trat als Zahnfee auf.

Getty Images Der Werwolf bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Zahnfee, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

Getty Images No Name bei "The Masked Singer"

