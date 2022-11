Welche "The Masked Singer"-Maske soll das Finale gewinnen?

Die siebte Staffel von The Masked Singer neigt sich dem Ende zu! Heute Abend entscheidet sich, welche der übrig gebliebenen Kostümierungen den Sieg mit nach Hause nehmen darf. Ein letztes Mal heißt es für Ruth Moschner (46) und ihre heutigen Gäste Judith Williams (51) und Riccardo Simonetti (29): raten, was das Zeug hält. Es wird sich zeigen, ob sie den Stars auf die Schliche kommen. Welches Kostüm hat den Sieg verdient?

Im Finale heute Abend treten vier Kostümierungen gegeneinander an, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Unter anderem muss Roboter Rosty alias "No Name" sein Können unter Beweis stellen. Auch die Zahnfee hat nur noch eine Chance, um zu zeigen, was sie auf dem Kasten hat. Die beiden bekommen Konkurrenz von dem Maulwurf und von dem Werwolf.

In der vergangenen Show musste Armin Rohe, der als Goldie um den Sieg kämpfte, die Show verlassen. "Es war eine der spannendsten Erfahrungen, die ich in meiner beruflichen Laufbahn gemacht habe", erklärte der Schauspieler nach seinem Ausscheiden. Jetzt seid ihr gefragt: Welche Maske muss heute Abend gewinnen? Nehmt an der Umfrage am Ende des Artikels teil!

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti beim "The Masked Singer"-Finale

Anzeige

ProSieben / Willi Weber Goldi bei "The Masked Singer" 2022

Anzeige

Getty Images Armin Rohde, Schauspieler

Getty Images No Name bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Die Zahnfee, "The Masked Singer"-Kostüm 2022

Getty Images Der Maulwurf bei "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der Werwolf bei seinem "The Masked Singer"-Auftritt, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de