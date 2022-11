Liebesgeheimnis: Gwen Stefani und Blake sind verschieden

Gwen Stefani (53) schwärmt von ihrem Ehemann! Die "Hollaback Girl"-Sängerin und ihr Liebster Blake Shelton (46) hatten sich vergangenes Jahr im Juli das Jawort gegeben. Die beiden führen bereits seit sieben Jahren eine Beziehung. Aktuell sind die Musiker sogar gemeinsam als Coaches in der amerikanischen Ausgabe von The Voice zu sehen. Jetzt verriet die Sängerin, was das Besondere an ihrer Beziehung sei.

In der The Drew Barrymore Show sprach die 53-Jährige über ihren Mann. "Einen besten Freund zu finden, jemanden, der auf der gleichen Ebene ist, wenn es um Moral geht, oder einfach die Art, wie man das Leben betrachtet, das ist der Traum", schwärmte die Dreifachmama. Anscheinend sind allerdings jedoch gerade die Unterschiede des Paares genau das, was sie zusammen hält. "Wir teilen die gleichen Ansichten, aber trotzdem sind wir so unterschiedlich", führte sie weiter aus.

Vor Kurzem hatte die "Rich Girl"-Interpretin ein Selfie von sich und ihrem Liebsten geteilt. Offenbar war dieses kurz nach dem Heiratsantrag vor zwei Jahren entstanden. Auf dem Foto sind die beiden Turteltauben zu sehen, wie sie sich einen Kuss geben. Dabei hält Gwen ganz gekonnt ihren Ring in die Kamera.

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, August 2022

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani und Blake Shelton, Musiker

Anzeige

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de