Zwei Jahre her: Gwen Stefani schwärmt von ihrer Verlobung

Gwen Stefani (53) schwelgt in Erinnerungen! Im Juli des vergangenen Jahres hat die Sängerin ihrem einstigen The Voice-Co-Juror Blake Shelton (46) das Jawort gegeben. Dieser war nur wenige Monate zuvor – im Oktober 2020 – vor ihr auf die Knie gegangen. Auch wenn das Paar mittlerweile verheiratet ist, erinnert sich Gwen nicht nur gerne an die Hochzeit, sondern auch an die Verlobung zurück. Nun liegt dieser Tag bereits zwei Jahre zurück: Gwen teilte deshalb ein süßes Foto.

Auf Instagram veröffentlichte die "Rich Girl"-Interpretin ein Selfie von sich und ihrem Liebsten, das offenbar nur kurz nach dem Antrag entstanden ist. Darauf ist zu sehen, wie Gwen Blake einen Kuss gibt und dabei stolz ihre Hand in die Kamera hält, um ihren pompösen Verlobungsring zu präsentieren. "Heute vor zwei Jahren", ließ sie in der Bildunterschrift Revue passieren und fügte verliebte Emojis hinzu.

Dass es in Blake und Gwens Beziehung sehr harmonisch zugeht, kann auch Camila Cabello (25) bestätigen. Erst vor wenigen Tagen plauderte die "Havana"-Interpretin in Drew Barrymores (47) Sendung "The Drew Barrymore Show" aus, wie glücklich die beiden miteinander seien: "Das Geheimnis ist, dass sie beste Freunde sind. Sie bringen sich gegenseitig zum Lachen. Sie sind nur am Lachen. Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist."

Getty Images Blake Shelton und Gwen Stefani im Juni 2022

Instagram / gwenstefani Blake Shelton gibt Gwen Stefani, Ehepaar

Getty Images Camila Cabello im September 2019

