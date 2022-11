"Love Island"-Stars Léon und Leonie wollen zusammenziehen

Léon Hettwer und seine Freundin Leonie Weiß sind offenbar bereit für den nächsten Schritt! Der Student und die Influencerin lernten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennen. Nach Ende der Dreharbeiten gaben sie der Liebe eine Chance und wurden ein Paar. Doch aktuell führen die beiden noch eine Fernbeziehung. Der Hottie wohnt in Lüneburg und seine Liebste in Gronau. Das soll sich demnächst aber ändern: Im Promiflash-Interview verrieten Léon und Leonie jetzt, dass sie zusammenziehen wollen!

Im Gespräch mit Promiflash plauderte die Unternehmerin nun aus, dass sie in naher Zukunft unbedingt mit ihrem Schatz zusammenziehen wolle. Léon scheint sich ebenfalls vorstellen zu können, bald mit Leonie zusammenzuleben. "Ich habe das auch schon grob auf meinem Plan mal aufgeschrieben, aber ohne Zeitansatz, ohne Datum und so" gab der Reality-TV-Star preis.

Vor allem Leonie scheint mit der Fernbeziehung nicht wirklich klarzukommen. "Ich bin kein Fan davon und schon gar nicht auf Dauer", gab die Beauty ehrlich zu. Es gehe ihr wegen der räumlichen Distanz, die zwischen ihr und ihrem Freund liegt, nämlich oft nicht so gut. "Da möchte ich auch zeitnah eine Lösung finden", stellte die Beauty klar.

