Versöhnung? Kim K. und Kanye West plaudern bei Footballspiel

Nähern Kim Kardashian (42) und Kanye West (45) sich etwa wieder an? Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper gaben ihre Trennung im Februar bekannt. Besonders friedlich lief diese aber offenbar nicht ab, der Musiker schoss danach nämlich immer wieder gegen seine Ex. Ihr Verhältnis soll darum sehr angespannt sein. Nun hatte eines ihrer vier gemeinsamen Kinder aber ein wichtiges Footballspiel – und zu diesem Anlass schienen Kim und Kanye gut miteinander klarzukommen!

Paparazzi lichteten das Ex-Paar am Samstag im kalifornischen Inglewood am Spielfeldrand ab. Auf den Aufnahmen, die TMZ vorliegen, unterhalten sich Kim und Kanye entspannt, während Sohnemann Saint (6) auf dem Feld steht. Die zwei wirkten sichtlich gelassen – von den Strapazen der vergangenen Monate war den beiden nichts anzumerken. Ob die Eltern von vier Kids das Kriegsbeil womöglich ein für alle Male begraben haben?

Erst Ende Oktober hatten sich Kim und Kanye ihrer Familie zuliebe zusammengerauft. Gemeinsam mit ihrem Töchterchen Chicago (4) hatten die beiden gespannt ein Basketballspiel ihrer ältesten Tochter North (9) verfolgt.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West auf der Fashion Week in Paris im Jahr 2012

Anzeige

Backgrid / ActionPress Kim Kardashian beim Basketballspiel ihrer Tochter North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de