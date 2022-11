Während "The Masked Singer": Daniel Donskoy hatte zwei Jobs!

Daniel Donskoys Terminkalender war in den vergangenen Wochen offenbar ziemlich voll! Am Samstagabend wurde der Schauspieler bei The Masked Singer enthüllt. Als Maulwurf verkleidet, entertainte er fünf Wochen lang die Zuschauer und ersang sich sogar den Sieg. Doch wie konnte der "Sankt Maik"-Darsteller seinen Job und die Show unter einen Hut bekommen? Daniel verriet jetzt, das sei gar nicht so leicht gewesen...

Im Interview mit red. plauderte der 32-Jährige aus, dass er neben seiner Teilnahme an dem beliebten Gesangswettbewerb zwei Jobs gleichzeitig bewältigen musste. "Mein größtes Problem war, dass ich parallel zwei Drehs hatte. Die Leute dachten die ganze Zeit, ich verarsche sie. Ich hab abends hier die Show gemacht und bin über Nacht nach Prag gefahren und stand morgens um sieben beim Dreh", erzählte der TV-Star. Dabei sei für ihn eine große Herausforderung gewesen, sich nicht zu verraten. "Irgendwann habe ich vergessen, wem ich welche Geschichte erzählt habe", lachte Daniel.

Vier Wochen lang habe er es aufgrund seines vollen Terminkalenders nicht mehr nach Hause geschafft. "Meine Garderobe hier ist mein Kleiderschrank", witzelte der Schauspieler. Dass er neben seinen Schauspieljobs die Zeit gefunden hat, an der Show teilzunehmen, begeisterte seine Fans. "Richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht, da er momentan bestimmt viel um die Ohren hat", kommentierte ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

