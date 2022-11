"Wie ein Produkt": Selena Gomez redet über ihre Disney-Zeit

Ehrliche Worte von Selena Gomez (30)! Die Sängerin ist schon seit ihrer Kindheit ein gefeierter Star. Ihren ersten Auftritt hatte die Schauspielerin in der Kinderserie "Barney und seine Freunde". Mit 15 Jahren folgte dann ihre erste Hauptrolle in der Disney-Sendung "Die Zauberer vom Waverly Place", welche sie international bekannt machte. Dieser Erfolg brachte jedoch einige Schattenseiten mit sich. In ihrer Doku "My Mind & Me" zeigt Selena jetzt offen, wie schwierig die Zeit bei Disney für sie war!

In ihrer neuen Dokumentation "My Mind & Me" spricht Selena offen über ihre psychischen Probleme. In einem Ausschnitt sieht man die "Fetish"-Interpretin in einem Interview mit einem französischen Journalisten. Selena war frustriert darüber, dass diese ihren tiefgründigen Antworten wohl keine Beachtung schenkte. Selena stürmte in den Backstage-Bereich zu ihrem Team und ärgerte sich: "Ich fühle mich wie ein Produkt." Während sich die Darstellerin die Tränen wegwischte, erklärte sie, dass die Situation schlimme Erinnerungen an ihre frühe Karriere wachrief. "Es hat mich wütend gemacht. Ich habe mich wie bei Disney gefühlt", sagte sie.

Bereits zuvor fand Selena offene Worte zu ihrer Disney-Zeit. In der Vogue sagte sie, dass ihr Teenie-Image sie sehr störe. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass die Leute mich als dieses Disney-Mädchen sehen", erzählte sie vor wenigen Monaten.

Anzeige

Getty Images Selena Gomez bei den World Magic Awards, 2007

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de