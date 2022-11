Wunsch-Cast: Henry Cavill sollte "Twilight"-Edward spielen!

The Witcher-Star Henry Cavill (39) sollte ursprünglich für den in der Sonne glitzernden Vampir Edward Cullen herhalten! Mit Stephenie Meyers (48) Twilight fing 2005 der Hype um heiße Blutsauger erst so richtig an. In die männliche Hauptrolle ihres Kassenschlagers schlüpfte schließlich Robert Pattinson (36). Dabei sei er nicht die erste Wahl der Autorin gewesen. Die habe sich nämlich von Anfang an Henry Cavill gewünscht! Bis zuletzt wusste Henry jedoch nicht einmal, dass er für die Rolle des Edward Cullen vorgesehen war.

"Ich wusste nicht, dass es den Film geben würde", gab der 39-Jährige gegenüber dem "Happy Sad Confused"-Podcast zu und fügte an: "Ich wusste nicht, dass sie mich casten wollten, und damals war das Internet noch nicht so hilfreich, wie es heute ist, deswegen habe ich es erst später erfahren. Da habe ich aber gedacht: 'Oh, okay, das wäre cool gewesen.'" Traurig darüber, diese oder andere große Rollen nicht bekommen zu haben, sei der Schauspieler jedoch nicht.

Den Wunsch geäußert, dass Henry in die Rolle ihres Edward Cullen schlüpfen sollte, hatte Stephenie erstmals 2007 auf ihrem Blog. Der Brite sei zu dem Zeitpunkt mit 24 Jahren jedoch schon zu alt gewesen, um den 17 Jahre alten, ewig jung bleibenden Vampir zu spielen. "Das Enttäuschendste dabei ist, dass ich meinen perfekten Edward verliere", hatte sie damals geschrieben. Ihre Wunschkandidatin für Bella sei "American Gods"-Star Emily Browning (33) gewesen.

