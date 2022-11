BTN-Peggy zurück: Haderte Katrin Hamann mit Entscheidung?

Katrin Hamann (34) ist wieder zurück vor der Kamera! Die Blondine schlüpfte bei Berlin - Tag & Nacht zehn Jahre lang in die Rolle der Peggy. Vor zwei Jahren stieg die Darstellerin jedoch aus – und ließ viele Fans enttäuscht zurück. Umso größer die Freude, dass Katrin jetzt wieder für die beliebte Daily dreht. Mit Promiflash sprach sie nun über ihr Comeback – hatte sie Zweifel, wieder zurückzukehren?

"Mir ist die Entscheidung zurückzukommen ziemlich leichtgefallen, da habe ich gar nicht mit mir gerungen", erklärte Katrin im Gespräch mit Promiflash. Ihr sei klar gewesen, dass sie irgendwann ans Set zurückkommen würde: "Immerhin habe ich das 'BTN-Baby' mit aufgebaut und habe es in der Auszeit auch sehr vermisst."

Die Arbeit vor der Kamera habe sich gar nicht geändert, betonte Katrin – wohl aber ihre Herangehensweise: "Ich versuche inzwischen, meine Rolle und mein 'eigenes Ich' mehr auseinander zu halten. Das, was am Set passiert, passiert am Set, und wenn ich nach Hause gehe, bin ich wieder Katrin."

"Berlin – Tag und Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Lutz Schweigel und Katrin Hamann, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

RTL2 Katrin Hamann für "Berlin - Tag & Nacht", Sommer 2020

Anzeige

RTL2 Katrin Hamann für "Berlin - Tag & Nacht", Sommer 2020

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Peggy mehr mit sich gerungen hat? Ja, ehrlich gesagt schon. Nein, eigentlich gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de