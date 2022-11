Diese zwei Männer stoßen zum "Sturm der Liebe"-Cast dazu!

Gleich doppelte männliche Verstärkung für den Fürstenhof! Erst vor wenigen Wochen wurde ein Neuzugang bei Sturm der Liebe bekannt gegeben. Thorsten Nindel stößt als Privatermittler Christian Krüger zum Cast und schwärmte bereits von dem Team. Dieses wächst jetzt gleich noch um zwei weitere Darsteller: Mit Marcel Zuschlag und Christopher Jan Busse dürfen sich die Fans im Dezember auf zwei neue Gesichter freuen!

Im Dezember kommen die beiden im Doppelpack zu der ARD-Erfolgstelenovela. Ab Folge 3953 wird Christopher Jan Busse als Noah Schwarzbach zu sehen sein. Er wird das mittlere der drei Schwarzbach-Kinder spielen. Nach dem schweren Unfall seiner großen Schwester Eleni kommt seine Serienfigur nach einem Work-and-Travel-Jahr an den Fürstenhof, um für sie da zu sein. "Ich habe mich von Anfang an sehr wohl gefühlt, das liegt an dem tollen Team sowie den Kolleginnen und Kollegen!", berichtete der Schauspieler von seiner Zeit am Set, räumte aber auch ein, im Vorfeld total aufgeregt gewesen zu sein.

Neben Christopher wird auch Marcel Zuschlag sein "Sturm der Liebe"-Debüt gegeben. Ab Folge 3949 ist er in der Rolle des empathischen und offenherzigen Leander Saalfeld zu sehen. Er verkörpert den Sohn von Laura und Alexander, der sein Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen hat und nun nach Bichlheim kommt, um dort im Krankenhaus seine Assistenzarztstelle anzutreten. "Die ersten Staffeln von 'Sturm der Liebe' habe ich damals zusammen mit meiner Mutter geschaut. Umso schöner finde ich es, jetzt selbst Teil dieses modernen 'Märchens' sein zu können", freute sich der Darsteller über sein neuestes Projekt.

ARD / Christof Arnold Thorsten Nindel als Christian Krüger bei "Sturm der Liebe"

Instagram / marcel_zuschlag Marcel Zuschlag, Schauspieler

Instagram / christopherjanbusse Christopher Jan Busse, Schauspieler

