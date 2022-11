Fan-Sorgen wegen Gewicht: Das sagt Jessica Simpson dazu!

Die Fans der US-amerikanischen Sängerin Jessica Simpson (42) machen sich derzeit große Sorgen um ihr Idol! Der Grund: Die dreifache Mutter hat nach ihren Schwangerschaften sage und schreibe 45 Kilogramm abgenommen – laut eigener Aussage mithilfe eines Sportprogramms und einer Ernährungsumstellung. Unter einem neuen Social-Media-Clip nimmt die Community sie allerdings unter anderem als "gebrechlich" wahr. Ihre treuen Anhänger sorgen sich offenbar um ihr Wohlergehen. Jetzt reagierte Jessica auf die Kommentare ihrer besorgten Fans!

Via Instagram veröffentlichte Jessica jetzt ein Video, in dem sie in ihrem Studio sitzt und singt. "Ich musste heute einfach in mein Tonstudio, denn dort kann ich mich erden und erholen", erklärte die Blondine und betonte zudem: "So sehr ich auch gelernt habe, negativen Lärm auszublenden – die Kommentare und Urteile der Leute und dieses unaufhörliche Genörgel à la 'Du wirst nie gut genug sein' können mich noch immer schwer verletzen."

Jessica habe seit ihrem Alkoholentzug in den vergangenen fünf Jahren aber gelernt, dass sie alles durchstehen kann: "Ich bin zu so ziemlich allem fähig, was mir wichtig genug ist, um mich darauf zu fokussieren", stellte die "I Wanna Love You Forever"-Sängerin klar.

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson im Februar 2022

Anzeige

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpson im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de