Hat "Bachelor in Paradise"-Yannick mit Erfolg gerechnet?

Hätte er damit gerechnet? In der ersten Folge von Bachelor in Paradise sorgte vor allem ein Kandidat für Aufsehen: Yannick Syperek hatte Interesse an zwei Frauen und verstand sich mit beiden gut. Sowohl mit Jana-Maria Herz (30) als auch Jennifer Rath verbrachte er Zeit zu zweit – und befand sich zwischen den Stühlen. Promiflash hakte deswegen nach: War Yannick überrascht, dass er so gut bei den Frauen ankommt?

Offenbar war der Musiker selbst ziemlich überrascht davon, dass die Frauen bei ihm Schlange standen. "Schaut man sich die Singles und meine männlichen Mitstreiter an, hätte ich niemals mit so einem Fokus auf meine Person gerechnet. Alle attraktiv und interessant, dass ich da bei gleich zwei interessanten Frauen landen kann, hätte ich niemals gedacht", verriet Yannick im Interview mit Promiflash.

Für wen der 28-Jährige sich zukünftig entscheiden wird, bleibt allerdings offen. Auch Yannick befand sich zu der Zeit noch in einem Gefühlschaos: "Bei Jenni hatte ich einen einfacheren Gesprächsflow, bei Jana-Maria ein einmaliges, verbindendes Erlebnis. Es fiel mir sehr schwer, mich zu entscheiden. Es war kein Vergleichen, eher ein Abwägen", gab der einstige Bachelorette-Kandidat zu.

"Bachelor in Paradise" ab dem 3.11.2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Jana-Maria Herz und Yannick Syperek bei ihrem Einzeldate

Anzeige

Bachelor in Paradise, RTL+ Yannick Syperek und Jennifer Rath, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten

Anzeige

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de