Nach Trennung: Liam Reardon liebt Millie Court noch immer

Ob bei Liam Reardon und Millie Court alles vorbei ist? Die beiden hatten sich vergangenes Jahr bei der britischen Version von Love Island kennengelernt. Im Laufe der Sendung kamen sich die zwei immer näher, sodass es schließlich bis zum Sieg reichte und sie ein Paar wurden. Im Juli folgte dann die Überraschung: Die Realitystars sind nicht mehr zusammen. Auch nach dem Liebes-Aus spricht Liam äußerst rührend über seine Ex-Freundin.

In einem Interview mit The Sun verriet der Brite, dass er und seine einstige Partnerin weiterhin Kontakt haben und schwärmte: "Sie macht sich toll. Ich bin immer noch ihr größter Fan." Trotz der Trennung scheinen bei Liam noch einige Gefühle im Spiel zu sein: "Weißt du, ich liebe sie immer noch bis ins Kleinste und sie macht sich immer noch großartig." Der 23-Jährige erklärte, dass er noch nicht bereit sei, sich auf eine Beziehung einzulassen.

Bereits nach der Bekanntgabe ihrer Trennung stellte der Hottie klar, dass er und Millie sich weiterhin gut verstehen. "Wir bleiben weiterhin Freunde und ich bleibe Millies größter Unterstützer in allem, was sie tut, und ich weiß, dass sie alles meistern wird", schrieb Liam via Instagram.

Instagram / liamreardon1 Liam Reardon, Britischer "Love Island"-Star

Instagram / liamreardon1 Liam Reardon, Realitystar

Instagram / liamreardon1 Millie Court und Liam Reardon im April 2022

